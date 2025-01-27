Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçireceğini söyledi

Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor! "Kontrolü ele geçireceğiz"
Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: Mesele olmaktan çıktı, konuya dönüştü

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı

Miraç Gecesi'nde Kabe'de Yoğunluk Yaşandı

Miraç Gecesi'nde Kabe'de Yoğunluk Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslümanların kıblesi Kabe'de Miraç Gecesi dolayısıyla yüzbinlerce Müslüman ibadet etmek için bir araya geldi. Kabe'de yapılan tavaflar ve dualar yoğun ilgi gördü.

Müslümanların kıblesi Kabe'de Miraç Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı. İbadet yapmak için Kabe'ye gelen yüzbinlerce Müslüman tavaf ederek dua etti.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'de Miraç Kandili dolayısıyla yoğunluk meydana geldi. Mekke'de bulunan yüzbinlerce Müslüman, Miraç Gecesi'ni idrak etmek için Kabe'ye geldi. Mescid'i Haram'ın çevresinde yoğunluk yaşanırken, Müslümanlar Kabe'de kıldıkları yatsı namazının ardından tavaf ederek dua etti.

Bazı Müslümanlar da Kabe'ye ve Hacerül Esved taşına dokunabilmek için yoğun çaba sarf etti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor
img

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
img

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Sudan'daki dron saldırısına Türkiye'den kınama

Sudan'daki dron katliamına Türkiye'den sert tepki
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.