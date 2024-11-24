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Miniklerin Öğretmenler Günü Sürprizi

Miniklerin Öğretmenler Günü Sürprizi
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Bolu'da, Merkez Yunus Emre İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Kenan Kaya için evinin önüne giderek sürpriz bir kutlama yaptı. Ellerinde çiçeklerle gelen öğrenciler, öğretmenlerine büyük mutluluk yaşattı.

Bolu'da ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin evinin önüne gelen minikler, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrencilerini karşısında gören sınıf öğretmeni Kenan Kaya, duygu dolu anlar yaşadı.

Bolu'da Öğretmenler Günü'nde Merkez Yunus Emre İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri ve velileri, öğretmenleri Kenan Kaya için sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin evinin önüne giden öğrenciler, unutulmaz anlar yaşattı. Kenan Kaya, karşısında öğrencilerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Hem duygulanan hem de şaşıran öğretmen, öğrencilerine sarılarak coşkularına ortak oldu. Bu anlar görenlerin yüreğini ısıttı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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