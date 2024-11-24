Miniklerin Öğretmenler Günü Sürprizi

Bolu'da ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin evinin önüne gelen minikler, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrencilerini karşısında gören sınıf öğretmeni Kenan Kaya, duygu dolu anlar yaşadı.

Bolu'da Öğretmenler Günü'nde Merkez Yunus Emre İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri ve velileri, öğretmenleri Kenan Kaya için sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin evinin önüne giden öğrenciler, unutulmaz anlar yaşattı. Kenan Kaya, karşısında öğrencilerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Hem duygulanan hem de şaşıran öğretmen, öğrencilerine sarılarak coşkularına ortak oldu. Bu anlar görenlerin yüreğini ısıttı. - BOLU