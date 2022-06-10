Miniklere unutulmaya yüz tutmuş haberleşme sistemleri anlatıldı - Haberler

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Miniklere unutulmaya yüz tutmuş haberleşme sistemleri anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Miniklere unutulmaya yüz tutmuş haberleşme sistemleri anlatıldı

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu 1-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Bircan Acar gözetiminde PTT'yi tanıma amaçlı bir gezi düzenledi.

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu 1-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Bircan Acar gözetiminde PTT'yi tanıma amaçlı bir gezi düzenledi.

Teknolojinin değerlerden uzaklaştırdığının farkındalığını göstermek, öğrenme modeli rol alınarak çocuklara hem kamu kurum ve kuruluşları tanıtılıp, bunların işleyişi hakkında somut bilgiler vermek amacıyla yapılan gezide, mektup değerleri için bilgilendirme yapıldı.

PTT'e yetkililerinden bilgi alan 1-C sınıfının minik öğrencileri pulların tarihi serüvenine tanıklık ederken, çeşitli posta kutularını ve postacıların kullandığı eşyaları yakından inceleme fırsatı bulurken, minik öğrenciler merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu. Afyonkarahisar Posta İşlemleri ve Dağıtım Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Aslanmirza minik öğrencileri kabul ederken haberleşmenin öneminden bahsetti. Minik öğrencilere kurban bayramı için kartpostal dağıtımı gerçekleştiren Aslanmirza bayramda mektup, kartpostal geleneğimizin devam etmesi ve sevdiklerimizin bu vesile ile hatırlanması adına örnek bir davranış sergiledi. Mutluluk paylaştıkça çoğalır ilkesiyle sizde sevdiklerinize mektup, kartpostal göndermeyi ihmal etmeyin diyerek sözlerine ekledi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Yesevi Karahisar PTT Yerel Haberler

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