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Miniklere polislik mesleği ve güvenli yaşam eğitimi

Miniklere polislik mesleği ve güvenli yaşam eğitimi
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Bilecik’te polislik mesleği ve güvenli yaşam eğitimi verildi.

Bilecik'te polislik mesleği ve güvenli yaşam eğitimi verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Söğüt Gençlik Merkezi ile Söğüt Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören 220 öğrenci ve 22 görevliye yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim programında öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, kişisel güvenlik ve siber güvenlik konularında bilinçlendirme yapıldı. Ayrıca akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirmelerde bulunulurken, trafik kurallarına uymanın önemi de örneklerle anlatıldı. Program boyunca öğrencilerin yönelttiği sorular polis ekipleri tarafından cevaplandırılırken, güvenli internet kullanımı, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve trafik bilincine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların erken yaşta güvenlik bilinci kazanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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