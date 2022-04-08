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Miniklerden polislere çiçekli ve resimli sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Miniklerden polislere çiçekli ve resimli sürpriz

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Emirdağ Emsal-Mustafa Şahin Anaokulu öğrencileri polis ağabeyi ve ablalarının gününü çiçek ve yaptıkları resimleri hediye ederek kutladı.

EMİRDAĞ, AFYON (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Emirdağ Emsal- Mustafa Şahin Anaokulu öğrencileri polis ağabeyi ve ablalarının gününü çiçek ve yaptıkları resimleri hediye ederek kutladı.

Emirdağ Emsal-Mustafa Şahin Anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Anaokulu öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları çiçekler ve resimler polislere teslim etti. Ziyarette minikleri İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ve beraberinde ki polis memurları karşıladı. Miniklerin getirdikleri hediyelerden duydukları memnuniyeti ifade eden Yanık, çocuklara ilçe emniyet müdürlüğünü gezdirip onlarla yakından ilgilendi. - AFYONKARAHİSAR

Miniklerden polislere çiçekli ve resimli sürpriz

Miniklerden polislere çiçekli ve resimli sürpriz

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Şahin, Karahisar, Emirdağ, Polis, Yerel, Haberler

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