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Burhaniye'de Miniklerin Geri Dönüşüm Defilesi İlgi Gördü

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle 'Atıktan sanata, sanattan kahramanlara' defilesi düzenledi.

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda, "Atıktan sanata sanattan kahramanlara" adlı defile düzenlendi.

İlçedeki Yıldız Özsaraç Anaokulu Minik Kalpler Sınıfı öğrencilerinin okul bahçesindeki defilesi, renkli görüntülere sahne oldu. "Atıktan sanata, sanattan kahramanlara" adlı defile de görev alan öğrenciler büyük alkış aldı.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Mehtap Güven, emeği geçen veli ve öğretmenlere teşekkür etti. Velilerle hareket ederek bu defileyi hazırladıklarını söyleyen Güven, "Biz doğaya çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi bu yönde geliştirmek için çabalıyoruz. Atıktan sanata, sanattan kahramanlara" projesi için de öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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