Haberler

Minikler mumya balıkları büyük bir ilgiyle inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, dev mumya balıklarıyla tanışarak deniz yaşamını yerinde keşfetti. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, çocuklara dengeli beslenmenin önemini vurguladı ve deniz canlılarını koruma bilinci aşılamaya çalıştı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden minikler, dev mumya balıkları büyük bir merakla inceledi.

İstanbul Beylikdüzü'nde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, her geçen gün artan ilgiyle özellikle öğrencilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Türkiye'nin deniz yaşamını tanıtan müze, minik öğrencileri misafir ederek keyifli bir etkinliğe imza attı. Müzeye gelen anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve görevli rehberler eşliğinde sıra dışı müzeyi gezdi. Dev mumya balıklarla karşılaşan minikler şaşkınlığını gizleyemedi. Çeşit çeşit balıkları yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, daha önce sadece kitaplarda ve televizyonlarda gördükleri balıkları gerçek boyutlarıyla görünce gözlerine inanamadı. Çocuklar balıklara dokunarak gözlemlemeye çalıştı.

Müzede binlerce çeşit balık bulunuyor

Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen müze kurucusu ve ünlü balıkçı Balıkçı Kenan Balcı, çocuklara özel bir sunum gerçekleştirdi. Balcı, denizlerin Türkiye için hem biyolojik hem de kültürel bir zenginlik olduğunu vurguladı. Çocuklara denizlerde yaşayan çeşitli balık türlerini anlatarak, bu canlıların korunmasının önemine değindi. Balcı, sağlıklı büyüme çağındaki çocukların düzenli olarak balık tüketmesinin büyük fayda sağladığını ifade ederek, "Balık yemek hem zihin hem de beden gelişimi için çok önemlidir. Sizler ne kadar erken yaşta bu alışkanlığı kazanırsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Haftada en az iki gün mutlaka balık yemelisiniz" dedi.

Mumya balıklar hakkında bilgi veren Balcı, öğrencilerin meraklı sorularıyla karşılaştı. Müzede bin 500 çeşit balık bulunduğunu ve hepsinin Türk karasularında yakalandığı bilgisini veren Balcı, çocuklara denizleri korumanın ve sürdürülebilir balıkçılığın önemini de hatırlattı. Balcı, müzenin çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı ve deniz canlılarına karşı farkındalığı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Miniklere balık ekmek ikram edildi

Dünyada tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden miniklere gezinin ardından balık ekmek ikram edildi. Bazı öğrenciler balık ekmeğin tadını çok beğendiklerini dile getirirken öğretmenler, böyle bir etkinliğin hem eğitici hem de sağlıklı beslenmeyi teşvik edici yönü olduğunu ifade etti. Katkılarından dolayı müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'ya teşekkür etti.

Çocuklar için unutulmaz bir deneyim

Öğretmenler ise, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretinin öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Özellikle deniz canlılarının çeşitliliğini yerinde görmenin çocukların merak duygusunu artırdığını aktaran öğretmenler, bu tür gezilerin okul dışı öğrenme ortamları açısından çok değerli olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'dan Avusturya'ya uzanan operasyon! 24'ü de iade edildi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
title