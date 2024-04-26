Serdivan'da Minik Bahçıvanlar Projesiyle Öğrenciler Toprakla Buluştu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Yeşil Bahçem Minik Bahçıvanlar" projesi çerçevesinde öğrenciler, marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bahçelievler Gazi İlkokulu arasında imzalanan "Yeşil Bahçem Minik Bahçıvanlar" projesi çerçevesinde öğrenciler, okulda oluşturulan alanda ekim yaptı. Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Duman eşliğinde toprağı çapalayıp gübreleyen minikler, marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu. - SAKARYA