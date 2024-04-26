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Serdivan'da Minik Bahçıvanlar Projesiyle Öğrenciler Toprakla Buluştu

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bahçelievler Gazi İlkokulu arasında imzalanan 'Yeşil Bahçem Minik Bahçıvanlar' projesi kapsamında öğrenciler, marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu. Proje kapsamında minikler, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Duman eşliğinde toprağı çapalayıp gübreleyerek ekim yaptı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Yeşil Bahçem Minik Bahçıvanlar" projesi çerçevesinde öğrenciler, marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bahçelievler Gazi İlkokulu arasında imzalanan "Yeşil Bahçem Minik Bahçıvanlar" projesi çerçevesinde öğrenciler, okulda oluşturulan alanda ekim yaptı. Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Duman eşliğinde toprağı çapalayıp gübreleyen minikler, marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Ahmet Duman Serdivan Sakarya Mısır Tarım Çevre Yerel Haberler

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