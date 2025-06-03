Minikler Dünya Bisiklet Günü'nü Coşkuyla Kutladı

Minikler Dünya Bisiklet Günü'nü Coşkuyla Kutladı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Nilüfer Hatun Anaokulu öğrencileri güvenli bir alanda bisiklet sürerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, çocuklara karpuz ikram edildi.

Minikler Dünya Bisiklet Günü'nü coşkuyla kutladı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Nilüfer Hatun Anaokulu öğrencileri gönüllerince bisiklet sürdü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde minikler doyasıya bisiklet kullandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okulun önündeki yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin de katılım sağladığı programda, minik öğrenciler güvenli bir alanda bisiklet kullanmanın keyfini çıkardı. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik hakkında detay veren öğretmen, "Dünya bisiklet gününde hareketi artırmak, karbon dengesini sağlamak amacıyla bizde bisikletlerimizle scooterlarımızla etkinliğe katıldık" dedi.

Etkin sonunda minklere karpuz ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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