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Minik yüreği ile yazdığı mektup duygulandırdı

Yerel Haberler

Minik yüreği ile yazdığı mektup duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı felaket, tüm Türkiye'yi bir kez daha birbirine kenetledi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı felaket, tüm Türkiye'yi bir kez daha birbirine kenetledi. Yardım kolileri içerisinde bir çocuğun yaptığı resim üzerine yazdığı not herkesin boğazını düğümledi.

Muş'un Hasköy ilçesinde depremzedeler için toplanan yardım kolileri içinde, bir çocuğun yaptığı resim üzerine yazdığı not herkesi duygulandırdı. Henüz 7 yaşında olan Yasin Taha yardımlaşmanın bilinci ile deprem bölgesinde ki çocuklar için yazdığı notta acılarını paylaştı. Minik Yasin Taha tarafından kaleme alınan Mektupta, "Sevgili arkadaşlar hepinize geçmiş olsun. Ben Yasin Taha, oralar çok kötü olmuş. Depremde biz de etkilendik sizin için çok üzgünüz" yazdı. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Hasköy Muş Yerel Haberler

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