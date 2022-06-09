Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi

Konya'nın Hadim ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin Bahar Kalkanı çerçevesinde Suriye'nin İdlip kentinde görev yapan Mehmetçiğe yazdığı mektuplara sınır ötesinde görev yapan askerlerden cevap geldi.

Konya'nın Hadim ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin Bahar Kalkanı çerçevesinde Suriye'nin İdlip kentinde görev yapan Mehmetçiğe yazdığı mektuplara sınır ötesinde görev yapan askerlerden cevap geldi.

Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerlere destek için mektup yazdı. Sınır ötesi harekat alanındaki askerler de kendilerine ulaşan mektuplara karşılık her öğrenciye hitaben duygu dolu mektup ve resim kaleme aldı. Öğrencilere posta yoluyla ulaştırılan mektuplar sınıfta öğretmen ve öğrencileri tarafından duygulanarak okundu. Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Demirci yaptığı açıklamada, öğrencileri ile birlikte Mehmetçiğe moral, motivasyon ve destek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Türk Milletinin her zaman devleti ve askerinin yanında olduğunu vurgulayan Demirci, "Suriye İdlib'te görev yapan kahraman Mehmetçiğimize öğrencilerimle birlikte yılbaşı sürprizi yapmak için mektup göndermiştik. Mektuplarımızı alan kahraman askerlerimiz tek tek bütün öğrencilerime cevap yazdı. Askerimizi çok seviyoruz. Gurbet elde asla yalnız değiller, dualarımızdalar. Sınıfımızda da daima vatan, millet sevgisini öğrencilerimize vurgulayarak anlatıyorum. Bayrağımızı ülkemiz sınırları dışında da dalgalandıran tüm TSK personeline sevgilerimizi gönderiyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Fatma Ecrin, Türk askeri ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Biz askerlerimize mektuplar yazmıştık. Onlar da Suriye'den bize geri dönüş yaptılar. Çok güzel mektuplar yazmışlar. Onları çok seviyoruz. Mektuplarda çok duygulu sözler var. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok özel hissettim. Omların bizi sevdiğini, bizimle gurur duyduklarını anladım" dedi.

Öğrencilerden Ela Gedik ise "Merhaba asker abilerim. Gönderdiğiniz mektupları aldık. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suriye İdlib Konya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title