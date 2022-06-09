Minik öğrencilerin mektubuna sınır ötesindeki Mehmetçikten cevap geldi - Haberler

Konya'nın Hadim ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin Bahar Kalkanı çerçevesinde Suriye'nin İdlip kentinde görev yapan Mehmetçiğe yazdığı mektuplara sınır ötesinde görev yapan askerlerden cevap geldi.

Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerlere destek için mektup yazdı. Sınır ötesi harekat alanındaki askerler de kendilerine ulaşan mektuplara karşılık her öğrenciye hitaben duygu dolu mektup ve resim kaleme aldı. Öğrencilere posta yoluyla ulaştırılan mektuplar sınıfta öğretmen ve öğrencileri tarafından duygulanarak okundu. Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Demirci yaptığı açıklamada, öğrencileri ile birlikte Mehmetçiğe moral, motivasyon ve destek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Türk Milletinin her zaman devleti ve askerinin yanında olduğunu vurgulayan Demirci, "Suriye İdlib'te görev yapan kahraman Mehmetçiğimize öğrencilerimle birlikte yılbaşı sürprizi yapmak için mektup göndermiştik. Mektuplarımızı alan kahraman askerlerimiz tek tek bütün öğrencilerime cevap yazdı. Askerimizi çok seviyoruz. Gurbet elde asla yalnız değiller, dualarımızdalar. Sınıfımızda da daima vatan, millet sevgisini öğrencilerimize vurgulayarak anlatıyorum. Bayrağımızı ülkemiz sınırları dışında da dalgalandıran tüm TSK personeline sevgilerimizi gönderiyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Fatma Ecrin, Türk askeri ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Biz askerlerimize mektuplar yazmıştık. Onlar da Suriye'den bize geri dönüş yaptılar. Çok güzel mektuplar yazmışlar. Onları çok seviyoruz. Mektuplarda çok duygulu sözler var. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok özel hissettim. Omların bizi sevdiğini, bizimle gurur duyduklarını anladım" dedi.

Öğrencilerden Ela Gedik ise "Merhaba asker abilerim. Gönderdiğiniz mektupları aldık. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel