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Minik Öğrencilerden Hastanede Cumhuriyet Kutlaması

Minik Öğrencilerden Hastanede Cumhuriyet Kutlaması
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde minik öğrenciler, bando eşliğinde Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayarak hastalara moral verdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde minik öğrenciler bando eşliğinde Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı. Bayrak sallayarak hastaneyi dolaşan öğrenciler hastalara moral oldu.

Samsun'da Cumhuriyet'in 101. yılı farklı etkinliklerle kutlanıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen Cumhuriyet'in 101. yıl kutlaması ise renkli anlara sahne oldu. Hastanenin kreşinde eğitim alan minik öğrenciler üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Bayrağı'nın fotoğraflarının bulunduğu tişörtleri giydi. Akabinde öğrencileri bando eşliğinde hastane koridorlarını dolaşarak marşlar söyledi. Bayraklar sallayan öğrenciler hastalara moral oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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