Elazığ'da öğrencilerinden Filistin'e anlamlı destek

Elazığ İl Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, Filistin'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı.

Av. Yılmaz Gök 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, iyilik seferberliği başlatarak harçlıklarını Filistinli kardeşleri için biriktirdi. Minik öğrenciler, ailelerinin ve Kur'an kursu öğreticilerinin rehberliğinde kumbaralarında toplanan bağışları, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl'e teslim etti. Minik öğrencileri makamında ağırlayan ve kendi harçlıklarıyla doldurdukları kumbaraları teslim alırken duygu dolu anlar yaşayan İl Müftüsü Yusuf Bingöl, çocukların sergilediği bu örnek davranışın takdire şayan olduğunu belirtti.

Müftü Bingöl, "Minik yavrularımızın, Filistin'deki kardeşleri için yapmış olduğu bu anlamlı bağış bizleri son derece duygulandırdı. Yavrularımızın kalplerinde taşıdıkları bu merhamet, yardımlaşma ve infak şuuru, geleceğimiz adına büyük bir umut vesilesidir. Küçük yaşta paylaştıkları bu iyilik, kardeşlik bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu güzel ahlakın mimarları olan kıymetli ailelerimize ve onları özenle yetiştiren fedakar Kur'an kursu öğreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı