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Minik Öğrencilerden Emniyete Polis Haftası Ziyareti

Minik Öğrencilerden Emniyete Polis Haftası Ziyareti
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Babaocağı ve Küçük Mucitler Anaokulu öğrencileri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Programda öğrenciler, şiirler okuyarak ve hediyeler vererek polis teşkilatını kutladı.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Babaocağı ve Küçük Mucitler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Polis eskortu eşliğinde emniyet müdürlüğüne gelen minik öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak ve görevli personel tarafından karşılandı. Saygı duruşuyla başlayan programda öğrenciler, şiirler okuyarak Polis Haftası'nı kutladı.

Etkinlikte öğrenciler, yaptıkları pankart ve hediyeleri Emniyet Müdürü Hakan Sarak'a teslim etti. Daha sonra emniyet birimlerini gezen öğrenciler, polislik mesleği hakkında bilgi aldı. Patnos İlçe Emniyet müdürlü Toplum Destekli Polislik Büro amirliği ekipleri ilçe emniyet müdürlüğü bünyesindeki araçları TOMA ve diğer araçları gezdirerek anaokulu öğrencilerine araçlar hakkında bilgi verdi.

Emniyet yetkilileri, öğrencilerin gerçekleştirdiği nazik ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, "Bugün polis teşkilatımızın 180. yıl dönümünü kutluyoruz. Anaokulu öğrencilerimizi, minik yavrularımızı emniyet müdürlüğümüzde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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