Hisarcık'ta minikler sınıfları için Türk bayrağını kendi elleri ile dikti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Güldüren İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde kendi elleriyle Türk bayrağını dikmenin heyecanını yaşadı. Etkinlik, öğrencilere milli değerlerin önemini öğrenme fırsatı sundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Güldüren İlkokulu anasınıfı öğrencileri, sınıflarında dalgalanacak Türk bayrağını kendi elleriyle dikmenin heyecanını yaşadı.

Güldüren anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hafize Zeybek Ağdacı rehberliğinde bir araya gelerek sınıfları için hazırlanacak Türk bayrağının dikimi için dikiş makinesinin başına geçti. Etkinlikte minik öğrenciler, bayrağın kenar dikişlerini öğretmenleriyle birlikte yaptı.

Anasınıfı öğretmeni Hafize Zeybek Ağdacı, düzenlenen etkinliğin yalnızca bir el becerisi çalışması olmadığını, aynı zamanda öğrencilerle milli değerler arasında kurulan güçlü bir sevgi bağı olduğunu ifade etti. Ağdacı, "Sınıfımızda dalgalanacak olan 140x86 ebadındaki Türk bayrağını kırmızı-beyaz kumaştan dikimini gerçekleştirdim. Kenar dikişlerini ise öğrencilerimizle birlikte yaptık. Bu etkinlik sayesinde minik öğrencilerimiz milli değerlerimizi yakından tanıma fırsatı bulurken, ince motor becerilerini geliştirdi, sabır ve uyum içerisinde çalışarak kendi emeklerinin sonucunu görmenin gururunu yaşadı. Öğrencilerimizin gözlerindeki heyecan ve bayrağımıza dokunurken hissettikleri sorumluluk, geleceğe dair en güzel umudumuz oldu" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
