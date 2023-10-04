Minik öğrenciler tarih kokan mekanları gezdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Atatürk Evi, Şuhutlu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi ve Şuhut Keşkek Evini ziyaret ederek buradaki tarihi değerleri yerinde gördü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Atatürk Evi, Şuhutlu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi ve Şuhut Keşkek Evini ziyaret ederek buradaki tarihi değerleri yerinde gördü.

Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan minik öğrenciler en kısa süre içerisinde tekrar bu tarihi kokan mekanları ziyaret etmek istediklerini söyledi. İlk ziyaretlerini Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarının destan yazdığı Büyük Taarruz Karargah olan Atatürk Evi'ni ziyaret ederek başladı. Burada tarih kokan destansı bilgileri dinleyen minik öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Akabinde Şuhutlu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezini ziyaret eden öğrencileri burada görevli personel Ender Öztürk karşıladı. Öztürk mihmandarlığında Osmanlı'nın son döneminde yaşanan Rus, Balkan, 1.Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında şehit olan Şuhutlular ve Kore, Kıbrıs ve Güneydoğu şehitleri tanıtıldı.

Son olarak Şuhut Keşkek Evini ziyaret eden öğrencilere ilçenin yöresel yemeği olan tescilli keşkek ikramı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR