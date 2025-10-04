Minik Gökçe'den Hayvan Sevgi Dolu Davranış

Muğla'nın Datça ilçesinde 4 yaşındaki Gökçe Erdoğan, öğretmeninin verdiği mama ile mahallesindeki köpeği elleriyle besleyerek hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Datça'daki bir kreş öğretmeni, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla köpek maması dağıttı. Öğrencilerden mamaları sokak hayvanlarına vermelerini isteyen öğretmenin bu anlamlı etkinliğine minik Gökçe Erdoğan da duyarlılığıyla katıldı.

Aldığı mamayı mahallesinde "Lilo" ismini verdiği sokak köpeğine götüren Gökçe, ailesinin yardımıyla köpeği evlerinin balkonuna getirerek onunla vakit geçirdi. Daha sonra öğretmeninin verdiği mamayı kendi elleriyle "Lilo"ya yediren küçük Gökçe'nin bu davranışı, çevresindekiler tarafından büyük takdir topladı.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen 4 yaşındaki Gökçe Erdoğan, "Öğretmenimiz bize mama verdi. Bugün Hayvanları Koruma Günü, onun için mamayı getirdim" diyerek herkesin sokak hayvanlarını beslemesini istedi. - MUĞLA