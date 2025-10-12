Haberler

Minik Çağan Ata'nın Anısına Duygusal Etkinlik

Minik Çağan Ata'nın Anısına Duygusal Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da SMA hastalığını yenen minik Çağan Ata Taran anısına düzenlenen etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Ailesi ve destekçileri duygu dolu anlar yaşadı.

Bursa'da SMA hastalığını yenen minik Çağan Ata Taran anısına düzenlenen anlamlı etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyona Çağan Ata'nın ailesi, yakınları ve destekçileri katıldı.

Öğle saatlerinde başlayan etkinlikte, katılımcılar yeşil ve beyaz renkli balonları gökyüzüne bırakarak Çağan Ata'ya hatıra bıraktı. Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşanırken, aile üyeleri destek veren herkese teşekkür etti. Çağan Ata'nın annesi Aleyna Taran bu etkinliğin hem Çağan'a güzel bir hatıra bırakmak hem de benzer süreçlerden geçen ailelere umut olmak amacı taşıdığını belirterek, "İyisiyle kötüsüyle 145 günü geride bıraktık. Çağan Ata için yurt dışından ve Türkiye bin dört bir yanından bize destek olan misafirlerimizi burada ağırladık. Hatta onlar misafir değil bizim ailemiz oldular. Balon uçurmak bize de nasip oldu çok çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Babası Ahmet Miraç Taran ise tüm çocuklara böyle mutlu günün nasip olmasını dilerken şu cümleleri kurdu:

"145 günlük mücadelenin zaferini kutluyoruz. İnşallah darısı tüm diğer evlatlarımızın başına, onlar da böyle bir günü yaşarlar. Bursa'ya ve Bursaspor'a çok teşekkür ederiz, iyi ki varlar."

Etkinlik, gökyüzüne yükselen yüzlerce balonun oluşturduğu renkli görüntülerle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açıp bir genci kaçırdılar

Sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açıp adam kaçırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açıp bir genci kaçırdılar

Sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açıp adam kaçırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.