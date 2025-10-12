Minik Çağan Ata'nın Anısına Duygusal Etkinlik

Bursa'da SMA hastalığını yenen minik Çağan Ata Taran anısına düzenlenen anlamlı etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyona Çağan Ata'nın ailesi, yakınları ve destekçileri katıldı.

Öğle saatlerinde başlayan etkinlikte, katılımcılar yeşil ve beyaz renkli balonları gökyüzüne bırakarak Çağan Ata'ya hatıra bıraktı. Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşanırken, aile üyeleri destek veren herkese teşekkür etti. Çağan Ata'nın annesi Aleyna Taran bu etkinliğin hem Çağan'a güzel bir hatıra bırakmak hem de benzer süreçlerden geçen ailelere umut olmak amacı taşıdığını belirterek, "İyisiyle kötüsüyle 145 günü geride bıraktık. Çağan Ata için yurt dışından ve Türkiye bin dört bir yanından bize destek olan misafirlerimizi burada ağırladık. Hatta onlar misafir değil bizim ailemiz oldular. Balon uçurmak bize de nasip oldu çok çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Babası Ahmet Miraç Taran ise tüm çocuklara böyle mutlu günün nasip olmasını dilerken şu cümleleri kurdu:

"145 günlük mücadelenin zaferini kutluyoruz. İnşallah darısı tüm diğer evlatlarımızın başına, onlar da böyle bir günü yaşarlar. Bursa'ya ve Bursaspor'a çok teşekkür ederiz, iyi ki varlar."

Etkinlik, gökyüzüne yükselen yüzlerce balonun oluşturduğu renkli görüntülerle sona erdi. - BURSA