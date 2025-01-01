Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
Yılbaşı gecesinde Netanyahu'yu uyutmayan saldırı
İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak
Asgari ücret zammı sonrası işverene 42 milyar liralık kaynak
Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yeni yıla girerken ortalık savaş alanına döndü

Minik Ahmet Kazar, Haluk Levent ile Yeni Yıl Konserinde Sahne Aldı

Minik Ahmet Kazar, Haluk Levent ile Yeni Yıl Konserinde Sahne Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ahmet Kazar, Haluk Levent ile birlikte sahne alarak hayalini gerçekleştirdi. Konserde duygularını paylaştı ve seyircilere unutulmaz bir performans sundu.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve şarkıları içtenlikle söyleyerek kendine hayran bırakan 9 yaşındaki Ahmet Kazar'ın Haluk Levent'le aynı sahneyi paylaşma hayali yeni yıl konserinde gerçek oldu.

Defne ilçesinde yaşayan ve 4. sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Ahmet Kazar, müzikle ilgilenen ailesinden de etkilenerek küçük yaşlardan itibaren müziğe merak sardı. Aldığı eğitim ve ailesinin destekleriyle kendini geliştiren Kazar; bateri, gitar ve saz başta olmak üzere çeşitli aletlerini profesyonelce çalmayı başardı. Şarkı söylerken ünlü sanatçıları aratmayan tavırları ve yaptığı hareketlerle adeta kendinden geçen Kazar, performansıyla da dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'dan gelen hediyeyle darbukasına kavuşan Kazar'ın en büyük hayaliyse ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte aynı sahneyi paylaşmaktı. 2024 yılın son gününde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan Kültür Sanat Çarşısı'nda Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla afetzede vatandaşlara konser verdi. Yeni yıla girmeye dakikalar kala Haluk Levent, minik Ahmet Kazar ile aynı sahneyi paylaştı. 'Yandırdın Kalbimi Aman' şarkısıyla seyircileri coşturan Kazar, Haluk Levent'le aynı sahnede şarkı söyleyerek hayalini gerçekleştirdi.

"Haluk Levent, başka yerde on binlerce kişiye konser verebilirdi ama o bize geldi"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şehirde hayatın yeniden geçmişteki gibi olmaya başladığını belirterek, "O eski günlerimize tekrar geri dönmeye başladık. Konutlarımızdan sağlık tesisimize, eğitim tesislerimizden altyapımıza ve sosyal tesislerimizden her alana kadar çaba ve gayretin içerisindeyiz. Devlet millet iş birliği ve seferberliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haluk Levent ekibiyle Hatay'a geldi. Haluk Levent, başka yerde on binlerce kişiye konser verebilirdi ama o bize geldi" dedi.

"Sahnede olmak güzel hissettirdi"

Yeni yıl kutlamasında hayalini gerçekleştiren Ahmet Kazar ise, "Benim hayalim vardı. Hayalim Haluk Levent'le birlikte şarkı söylemekti. Hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'ya teşekkür ederim. Sahnede olmak güzel hissettirdi. Sahnedeyken içimdeki duyguyu seyircilere göstermek istedim. İçimdeki duyguyu mükemmel gösterdim. Haluk Levent önce sahneyi bana bıraktı ve sonra gelip benimle birlikte şarkıya eşlik ederek söyledik. Haluk Levent'le 'Yandırdın Kalbimi Aman' şarkısını söyledik. Yılın ilk zamanları güzel geçti. İnşallah güzel bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
img

Mahmut Tuncer görmesin
img

Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı

Son Dakika Haberleri

Survivor Ayşe ne kadar kazanıyor? Ayşe Yüksel Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Yağmur ne kadar kazanıyor? Yağmur Banda Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Batuhan ne kadar kazanıyor? Batuhan Karacakaya Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Zeynep ne kadar kazanıyor? Zeynep Alkan Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Sema ne kadar kazanıyor? Sema Aydemir Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Barış ne kadar kazanıyor? Barış Murat Yağcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor İsmail ne kadar kazanıyor? İsmail Balaban Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Serenay ne kadar kazanıyor? Serenay Aktaş Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kaan ne kadar kazanıyor? Kaan Kazgan Survivor'dan ne kadar para alıyor? YILBAŞI 1 Ocak İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.