Minik Ahmet Kazar, Haluk Levent ile Yeni Yıl Konserinde Sahne Aldı

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve şarkıları içtenlikle söyleyerek kendine hayran bırakan 9 yaşındaki Ahmet Kazar'ın Haluk Levent'le aynı sahneyi paylaşma hayali yeni yıl konserinde gerçek oldu.

Defne ilçesinde yaşayan ve 4. sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Ahmet Kazar, müzikle ilgilenen ailesinden de etkilenerek küçük yaşlardan itibaren müziğe merak sardı. Aldığı eğitim ve ailesinin destekleriyle kendini geliştiren Kazar; bateri, gitar ve saz başta olmak üzere çeşitli aletlerini profesyonelce çalmayı başardı. Şarkı söylerken ünlü sanatçıları aratmayan tavırları ve yaptığı hareketlerle adeta kendinden geçen Kazar, performansıyla da dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'dan gelen hediyeyle darbukasına kavuşan Kazar'ın en büyük hayaliyse ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte aynı sahneyi paylaşmaktı. 2024 yılın son gününde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan Kültür Sanat Çarşısı'nda Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla afetzede vatandaşlara konser verdi. Yeni yıla girmeye dakikalar kala Haluk Levent, minik Ahmet Kazar ile aynı sahneyi paylaştı. 'Yandırdın Kalbimi Aman' şarkısıyla seyircileri coşturan Kazar, Haluk Levent'le aynı sahnede şarkı söyleyerek hayalini gerçekleştirdi.

"Haluk Levent, başka yerde on binlerce kişiye konser verebilirdi ama o bize geldi"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şehirde hayatın yeniden geçmişteki gibi olmaya başladığını belirterek, "O eski günlerimize tekrar geri dönmeye başladık. Konutlarımızdan sağlık tesisimize, eğitim tesislerimizden altyapımıza ve sosyal tesislerimizden her alana kadar çaba ve gayretin içerisindeyiz. Devlet millet iş birliği ve seferberliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haluk Levent ekibiyle Hatay'a geldi. Haluk Levent, başka yerde on binlerce kişiye konser verebilirdi ama o bize geldi" dedi.

"Sahnede olmak güzel hissettirdi"

Yeni yıl kutlamasında hayalini gerçekleştiren Ahmet Kazar ise, "Benim hayalim vardı. Hayalim Haluk Levent'le birlikte şarkı söylemekti. Hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'ya teşekkür ederim. Sahnede olmak güzel hissettirdi. Sahnedeyken içimdeki duyguyu seyircilere göstermek istedim. İçimdeki duyguyu mükemmel gösterdim. Haluk Levent önce sahneyi bana bıraktı ve sonra gelip benimle birlikte şarkıya eşlik ederek söyledik. Haluk Levent'le 'Yandırdın Kalbimi Aman' şarkısını söyledik. Yılın ilk zamanları güzel geçti. İnşallah güzel bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY