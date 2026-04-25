Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan–Batman karayolu Sümer Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, aniden yola çıkan B.A. (8) isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - SİİRT

