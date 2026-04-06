Mimar Sinan Edirne'de Anıldı

(EDİRNE) - Mimar Sinan, ölümünün 438'nci yılında Edirne'de anıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne Temsilcisi Atilla Ergin, " Mimar Sinan'ı anmak, aslında taşın dile geldiği, ölçünün sanata dönüştüğü ve insanın doğayla uyum içinde var olduğu bir anlayışı yeniden düşünmektir" dedi.

Mimar Sinan, ölümünün 438'nci yılında düzenlenen törenle anıldı. TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği tarafından Selimiye Meydanı'nda yer alan Mimar Sinan heykeline çelenk bırakıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilcisi Atilla Ergin, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'ı anmak, aslında taşın dile geldiği, ölçünün sanata dönüştüğü ve insanın doğayla uyum içinde var olduğu bir anlayışı yeniden düşünmektir. Mimar Sinan, sadece eserler inşa etmemiştir, o bir düşünce biçimi, bir denge arayışı ve bir ustalık geleneği bırakmıştır bizlere. Süleymaniye'de ihtişamı, Selimiye'de mükemmelliği, sayısız eserinde ise sadeliğin zarafetini görürüz. Bugün biz mimarlar için en büyük sorumluluk, bu mirası sadece korumak değil; onu çağın gereklilikleriyle buluşturarak geleceğe taşımaktır. Çünkü mimarlık, yalnızca yapı üretmek değildir; kültürü, kimliği, yaşamı ve toplumu şekillendiren bir disiplindir."

Ne yazık ki günümüzde hızlı kentleşme, plansız yapılaşma ve estetikten uzak yaklaşımlar, mimarlığın özünden uzaklaşmasına neden olabilmektedir. İşte tam da bu noktada Mimar Sinan'ın bize emanetlerini hatırlamak… Ölçü, denge, sadelik ve sağlamlık… Biz mimarlar olarak, mesleğimizin etik değerlerini korumaya, kentlerimizin kimliğini savunmaya ve nitelikli yaşam alanları üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki iyi tasarlanmış bir çevre, iyi bir toplumun temelidir."

Kaynak: ANKA