Milli sporcu kadın muhtar şampiyonlar yetiştiriyor

Bursa'da lise yıllarından itibaren başladığı spor kariyerinde milli takıma kadar yükselen ve sayısız madalya kazanan kadın muhtar, şimdi mahallesinde açtığı spor salonunda şampiyonlar yetiştirmek için mücadele veriyor.

Lisede okurken dövüş sanatlarına merak salan Yasemin Vatansever, kick boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmanan Vatansever, kick boks sporunun yanına tekvando, wushu ve bocce gibi dövüş sporlarını da ekledi. Vatansever'in kick bokstaki başarısı milli takıma kadar yükselmesini sağladı. Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ne 3 yıl önce muhtar olarak seçilen Vatansever, muhtarlık yapmaya başlayınca spora ara verdi. Mahallesindeki çocuklar da iyi bir sporcu olsun diye mücadele etmeye başlayan kadın muhtar, bir okulun kullanılmayan salonunu temizleyerek burada çocuklara spor yaptırmaya başladı.

"İyi sporcular yetiştirip mahallemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyorum"

Muhtarlıkta 3'üncü yılı olduğunu ifade eden Santral Garaj Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever, "Ben uzun yıllar Uzak Doğu sporları kick boks, tekvando, wushu ve bocce ile ilgilendim. Muhtar olduktan sonra mahallemdeki çocuklar sporla ilgilensin, başarılı sporcular çıksın diye mücadele verdim. Çocukların spor yapacağı alanlar aradım. Bir okulun spor salonunun kullanılmadığını gördüm. Burayı temizleyerek, izin alarak çocukların spor yapması için hazır hale getirdim. Benim amacım mahallemizden iyi sporcular yetiştirip mahallemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyorum. Burada benim yanımda Bursa Gençlik İl Müdürlüğünün desteğiyle üç tane kendi alanında uzman antrenör de çocuklara farklı alanlarda eğitim vermekte. Mahallemizden iyi sporcuların çıkması bizleri çok mutlu eder" dedi.

Spor yapmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden çocuklar, "Muhtarımıza çok teşekkür ederiz, bu salonu temizleyip bizim kullanımımız için hizmete açtı. Burada spor yapıp keyifli vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA