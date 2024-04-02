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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Fotoğraf Sergisi

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Milli Savunma Bakanlığı" Türkiye Yüzyılı'nın Asırlık Birikimi Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Fotoğraf Sergisi" MNG AVM'de açıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve diğer davetlilerin katılımıyla açılışı yapılan sergide, Mehmetçiğin 1923 yılından bugüne kadar vatan için verdiği mücadeleyi yansıtan fotoğraflar yer almakta. Fotoğraf sergisi, 3 Nisan 2024 Çarşamba gününe kadar MNG AVM'de ziyarete açık olacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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