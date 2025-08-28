Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TEKNOFEST Mavi Vatan'ı Ziyaret Etti

TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açarak gençlerle deniz teknolojilerini buluşturuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, etkinlikte stantları gezdi ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan alanını gezdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. "Mavi vatan" temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Yerli ve milli ürünler firmaların kurduğu çadırlarda sergileniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler stantları gezdi. Güler'e Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşlik etti. Güler çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

