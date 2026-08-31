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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Stratejik Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştiriyor

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Stratejik Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştiriyor
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün yapıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, bu kapsamda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif'in görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif'in görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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