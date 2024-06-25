Milli Savunma Bakanı İstanbul Tersanesi'nde İncelemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ANKARA