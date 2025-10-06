Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Senegal'li Mevkidaşını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop'u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı ve aralarında mutabakat zaptı imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop'u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Bakan Yaşar Güler ve Senegalli mevkidaşı, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Toplantı sonrası her iki Bakan tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
