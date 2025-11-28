Milli Eğitim Bakanı Tekin: Milli Eğitim Akademileri Eğitim Öğretime Başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Akademisini yasayla kurduk. Süreç 1 Eylül itibariyle başlamıştı. Milli Eğitim Akademileri, yeni takvim yılıyla beraber eğitim öğretime başlayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yakın zamanda hizmete açılması planlanan Milli Eğitim Akademisi Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek buradaki çalışmaları inceledi. Tarihi binadaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Tekin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öğretmenliğin toplumdaki en kutsal, en saygıdeğer mesleklerden biri olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Biz de öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığını artıracak, öğretmenlik mesleğini toplumda daha itibarlı hale getirecek hamleleri sürekli atıyoruz, geliştiriyoruz. Öğretmen istihdam sürecinde yeni bir model başlattık. Milli Eğitim Akademisi'ni yasayla kurduk. Milli Eğitim Akademisi hem yeni öğretmen istihdamında rol alacak, ana belirleyici nokta olacak. Hem mevcut öğretmenlerimizin mesleki gelişimleriyle ilgili hizmet içi eğitim, mesleki gelişim programları organize edilecek hem de eğitim kurumu yöneticileri artık Milli Eğitim Akademileri bünyesinde kurslarla, programlarla yetiştirilmiş olacak. Bu anlamda 1 Eylül itibariyle süreç başlamıştı. Milli Eğitim Akademileri kurulmuştu. Yeni takvim yılıyla beraber Türkiye'de şu anda hazır hale getirdiğimiz Milli Eğitim Akademileri, eğitim öğretime başlayacak. Büyük çoğunluğu uygulama eğitimi olmak üzere akademi giriş sınavında başarılı olan yeni öğretmen adayı arkadaşlarımız, Milli Eğitim Akademisi üzerinden eğitimlerine başlayacaklar" dedi.

"Burası Milli Eğitim Akademimizin İstanbul'daki uygulama merkezlerinden bir tanesi olacak"

Milli Eğitim Akademisi Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin, Milli Eğitim Akademilerinden biri olduğunu aktaran Bakan Tekin, "İstanbul'un en tarihi mekanlarından en gözde mekanlarından bir tanesi. Biz daha önce restorasyon sürecini planlamıştık. Burası Milli Eğitim Akademimizin İstanbul'daki uygulama merkezlerinden bir tanesi olacak. Çok yakın bir zaman içerisinde kesin kabulünü yapmış olacağız, bitiyor. Bugün de gezdik eğitim camiamız açısından hayırlara vesile olur. Manzarası güzel, tarihi doku. Biz burada buranın dokusuna uygun bir şekilde daha çok sosyal bilgile, tarih ve benzeri sosyal branşlardaki öğretmen adayı arkadaşlarımızın eğitimini burada planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL