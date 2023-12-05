Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, bakanlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve öğretmenlerin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililer tarafından karşılanan Yılmaz, bakanlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Hayatın akışında, ideallerimizle varız. İnsanların değeri, idealleri kadar olur. İdeallerinizin kapsadığı alan, hayat tarzınızı oluşturur. Bizim için ruh neyse milletler için de ideal odur. İdeali olmayan bir toplumun var olması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim, ideallerimizi oluşturan ana kitabımızdır. İdeal, bir insanda varsa, o insanı hem azimli hem irade sahibi yapar. Ideali olmayan bir devletin medeniyet inşa edip ayakta kalması mümkün değildir. Bizim idealemiz önce adalet, sonra iyilik, sonra şefkat ve merhamet. İdeal, toplumumuzda ideali olan öğretmenlerle oluşturulabilir. Bu nedenle öğretmenlerin kariyer planlaması yapmaları gerekir. İlk öğretmenler, peygamberlerdir. Bilgiyi ve tecrübeyi aktarmak, onu yeni nesillerimizde yaşatmak öğretmenlerimiz için çok anlamlıdır" dedi.

Başkan Önsay, Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti. - KÜTAHYA