Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kilis'i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve protokol üyeleriyle görüştü.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis'e geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti. Kilis Valiliği önünde Vali Tahir Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Macit, protokol üyeleriyle selamlaştı. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Macit, Vali Şahin ile bir süre görüştü. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
