Milletvekili Tutdere'nin 10 Kasım mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşımızın lideri, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, çağdaş, demokratik, laik Türkiye'nin mimarı Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında sonsuz bir sevgi ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin hüznünü yaşadığımız 10 Kasım günü aynı zamanda O'nun fikirlerini ve ideallerini anlama günüdür.

Atatürk'ün Milli Mücadeledeki inancı ve yol göstericiliği sayesinde milletimiz bağımsızlık savaşında omuz omuza vererek büyük bir galibiyet elde etmiş, bu galibiyetin ardından da demokrasi ve cumhuriyetle çağdaş Türkiye'nin yolu açılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk dağılmış bir imparatorluğun küllerinden güneş gibi parlayan, akla ve bilime önem vererek yolunu çizen bir ülke kurdu. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesi için Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, yokluk içinde büyük savaşlar vererek güçlü Türkiye'yi kuran eşsiz liderimizin düşünceleri ışığında çağdaş ve demokratik Türkiye yolunda yürüyüşümüzü kararlıkla sürdüreceğiz.

Büyük başarılarla mazlum milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışacak; bir çift mavi gözün ışığında demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız.

Demokrasiye, tam bağımsızlığa, ilke ve devrimlerine olan sarsılmaz inancımızla, eşsiz bir devlet adamı ve lider olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında sevgi, özlem ve minnetle anıyor, aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN