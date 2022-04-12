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Milletvekili Tutdere, Emniyet Müdürünü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milletvekili Tutdere, Emniyet Müdürünü ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i, partililer ile birlikte ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilin asayişi konusunda da bilgiler aldı. Sıcak sohbet havasında geçen ziyarette Milletvekili Tutdere, Müdür Ergüder'e çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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