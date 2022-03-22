Milletvekili Sami Çakır Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

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Milletvekili Sami Çakır Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milletvekili Sami Çakır Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Başiskele'de temaslarda bulundu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Başiskele'de temaslarda bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi ile birlikte Mehmetağa Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Milletvekili Sami Çakır; vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi. Çakır, "Pandemi tüm dünyada olduğu gibi elbette bizleri de zorladı. Bunun etkileri bitmeden Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Bu savaş dolayısıyla da tüm dünya yine maalesef ekonomik olarak bir dar boğaza girdi. Ancak içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, hükümet olarak esnafımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Bize kapılarınızı ve gönüllerinizi her zaman açık tuttuğunuz için teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Heyet, daha sonra vatandaşlarla birlikte çay eşliğinde sohbet etti. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen heyet, soruları da cevaplandırdı. - KOCAELİ

Milletvekili Sami Çakır Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi

Milletvekili Sami Çakır Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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