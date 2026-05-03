Milletvekili Mustafa Alkayış Gölbaşı'nda sorunları tespit etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Kadir Algın, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç, İl Başkanı Ekrem Çadır, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşların yoğun katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler tüm yönleriyle ele alınarak mevcut durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantı süresince söz alan muhtarlar ve vatandaşlar mahalle ve köylerine ilişkin öncelikli ihtiyaç, talep, öneri ve şikayetlerini iletti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı değerlendirmelerle verimli bir şekilde tamamlanırken, iletilen talep ve önerilerin ilgili kurumlarca takip edilerek gerekli çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. - ADIYAMAN

