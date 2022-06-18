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Milletvekili Arslan, köy yolunda incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milletvekili Arslan, köy yolunda incelemede bulundu

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, köylerde yapılan beton asfalt yol çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, köylerde yapılan beton asfalt yol çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce merkez Arazoğlu köyünde yapılan beton asfalt yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Arazoğlu köyüne geldi. Arslan ve beraberindekiler, burada yürütülen yol çalışmalarını inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Yol ve Ulaşım Müdürlüğü görevini yürüten Osman Cengiz'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak, yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Arslan, "Kars milletvekilleri olarak kaynak oluşturma gayretlerimize himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesine şükranlarımızı arz ediyoruz. Köylülerimizin yaşam kalitesini artırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takipleri için İl Başkanımız ve teşkilatlarımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize ve yapım çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Arslan ve beraberindekiler daha sonra yapılan yolu köylülerle birlikte gezdi. Arslan, bir süre köylülerle sohbet ettikten sonra Arazoğlu köyünden ayrıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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