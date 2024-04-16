Millet Bahçeleri, Türkiye'nin her bir ilini yemyeşil hale getirme hedefiyle yaza hazırlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinin her bir yerini yemyeşil hale getirme hedefiyle hayata geçirilen Millet Bahçeleri yaza hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vatandaşların doğa ile buluşmalarını, yeşil koridorlarla şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarını sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmete sunulan Millet Bahçelerinin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

81 ilde 100 milyon metrekare hedefi kapsamında 2018 yılından bu yana 237 Millet Bahçesi hizmete açılırken, 275 millet bahçesinin yapımı ise aralıksız sürüyor.

Havaların ısınması ile birlikte özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve güneşli havanın tadını çıkarmak için tercih ettiği Millet Bahçeleri, yaza misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Millet Bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güç olduğunu söyledi.

Çevre alanında gerçekleştirilen hizmetleri, Millet Bahçeleri projeleri ile taçlandırdıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Şehirlerimiz, millet bahçelerimizle nefes alıyor. Şehirlerimizin merkezinde, yeşilin binbir tonuna sahip, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla millet bahçelerimiz; vatandaşlarımızı bekliyor" dedi. - ANKARA