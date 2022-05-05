Milaslı gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milaslı gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Milaslı gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu

Muğla'nın Milas ilçesinin tanınan simalarından Yücel Akçaal'ın oğlu 37 yaşındaki Mustafa Ulaş Akçaal, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinin tanınan simalarından Yücel Akçaal'ın oğlu 37 yaşındaki Mustafa Ulaş Akçaal, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan 37 yaşındaki Mustafa Ulaş Akçaal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Milas'ın tanınan simalarından Yücel Akçaal'ın oğlu Mustafa Ulaş Akçaal'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Bafa'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Kumluca Belediyesi de, sosyal medyadaki paylaşımında, Eski Camii Mahallesi'nden merhum Yusuf Tekin damadı, Yücel Akçaal oğlu Ulaş Akçaal hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Muğla Milas'tan kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin" denildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Ulaş, Antalya, Kumluca, Muğla, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title