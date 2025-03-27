İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Oteldeki ihmaller zinciri, milli kayakçı ile babasını hayattan koparmış

Oteldeki ihmaller zinciri milli kayakçı ile babasını hayattan koparmış
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu

Yolsuzluk soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı

Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tehlike arz ediyor. Yangın söndürme ekipleri, bölgedeki söndürme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Milas'ta orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösteren yangın sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangını ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT TAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title