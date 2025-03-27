Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tehlike arz ediyor. Yangın söndürme ekipleri, bölgedeki söndürme çalışmalarına hızla devam ediyor.
Milas'ta orman yangını
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösteren yangın sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangını ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.