Milas'ta İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Milas'taki hırsızlık anı kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Milas'ın işlek noktalarından biri olan Menteşe Caddesi üzerindeki bir işletmede yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın şüpheli alışveriş yapma bahanesiyle işletmeye giriş yaptı. Şahıslardan biri alt katta görevliyi oyaladığı sırada, diğerinin işletmenin üst katına çıkarak raflardaki birçok ürünü çantasına koyduğu güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler daha sonra işletmeden ayrıldı. Olayın fark edilmesinin ardından işletme sahibi durumu güvenlik kayıtları üzerinden tespit ederek polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekiplerinin şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.