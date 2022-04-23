Milas'ta 23 Nisan kutlandı

MİLAS, MUĞLA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program çerçevesinde Atapark'ta kutlandı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşların katıldığı kutlama töreni büyük coşku içerisinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Seda Çay ve Dudu Özdemir'in sunumunu yaptığı programda üç farklı dal ve kademede düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından Milli Mücadele Kahramanları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsili açılış ve Atatürk Çocukları gösterileri gerçekleşti.

Ege Çağan Oğuzhan, Melisa Adsan, Nisanur Kaya ve Gökalp Osman Sarı'nın şiirlerini okumasının ardından okulun bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin sahnelediği ront ve halk oyunları gösterileri ile program sona erdi.

Dr. Mete Ersoy İlkokulu Müdürü Jale Kök'ün desteğiyle okulun 4. sınıf öğretmenleri Fatma Sibel Başkonuş, Feriha Karakurum, Mehmet Karaoğlan, M. İbrahim İlçin ve Hafize Kaynak'ın hazırladığı ve tüm okul öğretmenlerinin katkısıyla renklenen program vatandaşlardan büyük beğeni aldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel