Üye Girişi
Haberler

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı hafızalardan silinmiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'nın 18 Ağustos 1987 tarihinde gerçekleştirdiği saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bebekler, çocuklar, kadınlar ve erkekler vahşice katledildi. Şehitlerin ailelerinin acısı hala tazeliğini koruyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'nın 27 kişiyi şehit ettiği saldırı hafızalardan silinmiyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin birçok yerinde yaptığı eylemler hafızlarda tazeliğini koruyor. PKK, 18 Ağustos 1987'de Siirt'in Eruh ilçesi Milan mezrasında yaptığı katliamda 3 ve 15 günlük bebekler, 16'sı çocuk, 5'i kadın ve 4'ü erkek olmak üzere toplam 27 kişiyi vahşice katletti. 18 Ağustos 1987 günü akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından mezraya saldırılarak, evlere atılan bomba ve roketlerin ardından hayatta kalan siviller kurşunlanarak şehit edildi. Hain saldırının ardından zamanla terk edilen mezrada, Eruh Botanik Parkı'nda adlarına anıt yapılan şehitlerin ailelerinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milan siirt Eruh PKK Yerel Haberler

Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title