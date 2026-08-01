Midyat Mort Şmuni Kilisesi’nde geleneksel Şahro Gecesi düzenlendi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi Mort Şmuni Kilisesi'nde, Süryani cemaatinin yoğun katılımıyla Şahro Gecesi Anma Programı düzenlendi. Azize Mort Şmuni, yedi çocuğu ve öğretmenleri Loozor'un hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen gece ayininde dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan tarihi Mort Şmuni Kilisesi, Süryani cemaatinin katılımıyla Şahro Gecesi Anma Programı'na ev sahipliği yaptı. Azize Mort Şmuni, yedi çocuğu ve öğretmenleri Loozor'un anısını yaşatmak için düzenlenen gece ayininde dualar okundu, ilahiler söylendi.

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu tarafından organize edilen anma programında birlik, beraberlik ve inanç değerlerine vurgu yapıldı. Katılımcılar, asırlardır süregelen bu anlamlı geleneğin her yıl aynı manevi atmosfer ve coşkuyla yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Süryani Ortodoks geleneğinde önemli bir yere sahip olan Mort Şmuni ve yedi oğlunun, MÖ 2. yüzyılda inançları uğruna hayatlarını kaybettiklerine inanılıyor. Mardin ve Midyat başta olmak üzere Mezopotamya'da adlarına yapılan kilise ve şapellerle anılan aile için her yıl 1 Ağustos'ta "Şahro" ayinleri düzenleniyor.

Kaynak: ANKA