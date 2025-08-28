Microsoft'ta İsyan: Çalışanlar, İsrail ile Bağlantıları Protesto Etti

Microsoft çalışanları, şirketin İsrail ile olan bağlantılarını protesto etmek amacıyla Başkan Brad Smith'in odasında oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylem sonrası gözaltına alınınca, iki çalışan işten çıkarıldı. Şirket, protestonun kuralları ihlal ettiğini savundu.

Teknoloji devi Microsoft'un 7 çalışanı, şirketin İsrail ile bağları nedeniyle Başkan Brad Smith'in odasında oturma protestosu düzenledi. Eylemlerinin ardından gözaltına alınan 5'i eski çalışan olan 7 kişi kısa süre sonra serbest bırakıldı. Microsof tarafından yapılan açıklamada, eyleme katılan Anna Hattle ve Riki Fameli'nin "yönetici ofislerine yapılan izinsiz giriş" sonucu "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" nedeniyle işlerine son verildiği çıkarıldığını söyledi. Hattle ve Fameli, işten çıkarıldıklarını aldıkları sesli mesajla öğrendi. Hattle, kovulmasının ardından yaptığı açıklamada "Microsoft'un İsrail'e soykırım yapması için ihtiyaç duyduğu araçları sağlamaya devam ederken, kendi çalışanlarını da bu gerçeklik konusunda kandırıp yanlış yönlendirdiği için buradayız" dedi.

Microsoft, İngiliz The Guardian gazetesinde yayınlanan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik kitlesel gözetleme yoluyla elde edilen telefon görüşmesi verilerini depolamak için Azure'u kullandığına dair bir haberi incelediğini söyledi.

Microsoft çalışanları daha önce de protesto etti

Microsoft benzer eylemlere daha önce de sahne oldu. Geçtiğimiz hafta da şirketi İsrail ile olan bağları ile protesto eden 18 kişi gözaltına alındı. Mayıs ayında da CEO Satya Nadella'nın konuşmasını bölen bir kişiyi işten çıkaran Microsoft, Nisan ayında da şirketin 50. yıldönümü kutlamalarını bölen 2 kişinin görevine son vermişti. - WASHINGTON

