Microsoft, Filistin Protestosunu Yapan Mühendisi İşten Çıkardı

Microsoft, Filistin Protestosunu Yapan Mühendisi İşten Çıkardı
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ABD'li teknoloji devi Microsoft, Azure teknolojisinin Gazze'de sivilleri hedef almak için kullanıldığına dikkat çeken yazılım mühendisi Joe Lopez'i işten çıkardı. Lopez, CEO Satya Nadella'nın konuşmasını bölerek yaptığı protesto ile dikkat çekti.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Azure teknolojisinin İsrail tarafından Gazze'de sivilleri hedef almak için kullanılmasını protesto eden yazılım mühendisi Joe Lopez'in işine son verdi.

Microsoft, Azure teknolojisinin İsrail tarafından Gazze'de sivilleri hedef almak için kullanıldığını belirterek CEO Satya Nadella'nın konuşmasını bölen yazılım mühendisi Joe Lopez'i işten çıkardı. Mühendis Lopez'in üyesi olduğu "No Azure for Apartheid (Apartheide Azure yok)" adlı grup tarafından yapılan açıklamada, Azure yapay zeka hizmetleri ekibinde görevli yazılım mühendisi Lopez'e 19 Mayıs'taki protestosunun ardından Microsoft tarafından işten çıkarıldığına dair e-posta gönderildiği belirtildi. Microsoft'un ayrıca şirket e-postalarında "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" gibi kelimelerin kullanımını yasakladığı ifade edildi.

Microsoft mühendisinin protestosu

Yazılım mühendisi Joe Lopez, 19 Mayıs Pazartesi günü şirketin Seattle kentindeki yıllık konferansının açılışında Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın konuşmasını bölerek, "Microsoft'un Filistinlileri nasıl öldürdüğünü neden söylemiyorsun? İsrail savaş suçlarının Azure tarafından nasıl desteklendiğini neden anlatmıyorsun? Bir Microsoft çalışanı olarak bu soykırıma ortak olmayacağım" şeklinde bağırmıştı. Lopez protestosunun ardından odadan çıkarılmış, daha sonra şirketteki meslektaşlarına Azure teknolojisinin Gazze'de sivillerin öldürülmesinde kullanıldığına dair toplu bir e-posta göndermişti.

Öte yandan, Microsoft daha önce de İsrail'deki faaliyetleri nedeniyle şirket etkinliklerinde protesto düzenleyen çalışanlarını işten çıkarmıştı. - SEATTLE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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