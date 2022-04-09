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MHP MYK üyesi Pehlivan baba oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MHP MYK üyesi Pehlivan baba oldu

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Burak Pehlivan baba oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Burak Pehlivan baba oldu. Anne Gizem ve Baba Burak Pehlivan çiftinin Hilal adını verdikleri bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ülkü Ocakları Aydın İl Eski başkanlarından ve MHP MYK üyesi Burak Pehlivan eşi Gizem Pehlivan'la bebek sevinci yaşadı. Bugün saat 11. 00 sıralarında anne Gizem Pehlivan, özel bir hastanede doğum yaptı. Baba olma mutluluğu yaşayan MHP MYK üyesi Burak Pehlivan, babalık sevincini "Allah'ımıza çok şükür. Mutlu yuvamıza hoş geldin Hilal'imiz. Al bayrağımızdaki Hilal gibi nazlı olasın, şanlı olasın. Rabbim dinine, devletine, bayrağına, vatanına ve Türk Milleti'ne hayırlı bir evlat olmanı nasip etsin bizim güzel kızımız" paylaşımı ile dile getirdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Burak Pehlivan, Baba, Yerel, Haberler

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