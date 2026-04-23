MHP lideri Bahçeli'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Ben Karagümrüklü'yüm"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.
TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Bahçeli, basın mensuplarının sorularına cevapladı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını kimin kazanacağı sorusuna Bahçeli, "Ben Karagümrüklü'yüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum" cevabını verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı