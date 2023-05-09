MHP'li Özdemir Türk Diyanet Vakıf Sen Kayseri Şubesi ve Misafirhanesinin Açılışına Katıldı

Türk Diyanet Vakıf Sen Kayseri Şubesi ve Misafirhanesi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde açıldı.

Hunat Mahallesi'nde bulunan şubenin açılış programı Kuranı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir hizmetlerinden dolayı sendikaya teşekkürlerini ileterek; "İnsanoğlunun dünyaya gönderilişinin özünde iki temel gaye var. Bir tanesi kul olmanın bilinciyle bu dünyada imtihan olmaktır. İkincisi ise bu dünyanın imanıyla meşgul olmaktır. Neticede bu dünya da bizlere emanettir, burada kalıcı değiliz. Duruma bu ölçüyle baktığınızda Türk Diyanet Sen Kayseri Şubesini tebrik ediyorum. Çünkü bu anlayış üzerine temellendirilmiş bir güzide tesisi Kayseri'ye kazandırmak sadece Kamu Sen için değil bu tesis Kayseri için bir kazanımdır. Bütün din camiasına veya ihtiyaç sahiplerine hizmet verebilecek. Örnek bir tesis olmuştur. Tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış gerçekleştirilirken açılışa Sendika Genel Başkanı Nuri Ünal, Kayseri Şube Başkanı Salim Nursaçan ve sendika üyeleri katıldı. - KAYSERİ