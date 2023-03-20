MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü, 57 yaşındaydı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel