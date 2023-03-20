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MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Yerel Haberler

MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü, 57 yaşındaydı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayhan Gönüllü Kalp Krizi Karahisar Yerel Haberler

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