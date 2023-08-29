MHP'li Başkan Alıcık: "Bağımsızlık meşalesi, Dumlupınar'da körüklenmiş ve Ege'ye kadar tüm yolu aydınlatmıştır"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Bağımsızlık meşalesi, Dumlupınar'da körüklenmiş ve Ege'ye kadar tüm yolu aydınlatmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın tarihi rehberlerinden biri olduğunu belirten Alıcık, 30 Ağustos Zaferi'nin yükseliş nişanesi olduğuna dikkat çekerek "30 Ağustos, geleceğe umut, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ve gençlerimize rehberdir. Türkiye gelecekte bugünden daha da güçlü olmalıdır ve olacaktır. Üzerinde yaşadığımız kutlu vatan, zorluğu, çilesi ile namusumuzdur. Kocatepe'de, Çiğiltepe'de, Tınaztepe'de, Belentepe'de yanan bağımsızlık meşalesi; Dumlupınar'da körüklenmiş ve Ege'ye kadar tüm yolu aydınlatmıştır. Kafkaslar'dan Hicaz çöllerine, Çanakkale'den Yemen'e, Galiçya'dan Dumlupınar'a kadar insanlığa dik duruşu, bağımsızlık onurunu gösterip öğreten Türk milletimiz karşısına çıkacak her külfeti aşacak, her zorluğu alt edecek muktedir vasfa sahiptir. Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da bekasına sahip çıkacak, aziz vatan üzerinde sinsi plan yapanların tezgahlarını bozarak başlarına geçirecek cesaret ve dirayettedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Kutlu yaşını kutlamanın heyecanı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Cenabı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun" dedi. - AYDIN