MHP Kayseri İl Başkanı Kalın'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Yarının Türkiye'sini şekillendiren gençlerin gelişiminde en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu belirten MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın mesajında; "24 Kasım Öğretmenler Günü; geleceğimizi inşa eden, bilgi, sabır ve fedakarlıkla nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin değerini hatırladığımız müstesna bir gündür. Yarının Türkiye'sini şekillendiren gençlerimizin hem akademik hem ahlaki gelişiminde en büyük pay, kuşkusuz ki öğretmenlerimize aittir. Bu kutsal mesleği onurla icra eden tüm öğretmenlerimiz; vatanımıza, milletimize ve milli-manevi değerlerimize bağlı bireyler yetiştirerek ülkemizin yarınlarına umut olmaktadır. Görevlerini zor şartlarda dahi büyük bir idealizm ve gönül bağıyla sürdüren tüm eğitim neferlerimizin emekleri takdire şayandır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

500
